Turbulenzen auf Delta-Flug Mailand-Atlanta: Elf Verletzte ins Spital eingeliefert

Der Flug war in Mailand gestartet und rund 40 Meilen vom Flughafen Atlanta in heftige Turbulenzen geraten. Es war der jüngste in einer Reihe von Vorfällen dieses Jahr.

Mailand – Ein Delta Airline-Flug aus Mailand ist kurz vor der Landung auf den Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta in schwere Turbulenzen geraten. Nach der Landung wurden elf Personen ins Krankenhaus gebracht, wie die Federal Aviation Administration und italienische Medien am Mittwoch berichteten.

Wie CBS berichtet, ist dies jedoch nur der jüngste in einer Reihe von Vorfällen in diesem Jahr, bei denen Passagiere und Besatzungsmitglieder durch schwere Turbulenzen während des Fluges verletzt wurden. Im März kam eine Person ums Leben, als ein Bombardier CL30-Jet auf dem Flug vom Dillant-Hopkins Airport in New Hampshire zum Leesburg Executive Airport in Virginia in schwere Turbulenzen geriet. Der Flug musste zum Bradley International Airport in Windsor Locks, Connecticut, umgeleitet werden. (APA)