Die Krux mit den Wetter-Apps: Unzuverlässig – oder nur falsch interpretiert?

Innsbruck – Intensiv sollte es werden, das Unwetter, das ab 11 Uhr über den Blindsee hinwegfegt. Zumindest prophezeite das die Wetter-App Samstagfrüh. Viele verzichteten folglich darauf, den Sommer noch einmal am See auszukosten. Doch dann tummelten sich bis in den Nachmittag nur Schäfchenwolken am Horizont. Kein Lüftchen, kein Regentropfen.