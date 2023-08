Sorge vor Dengue-Fieber: Zwei Fälle am Gardasee aufgetreten

Bewohner und Touristen sind am Gardasee aufgerufen, sich vor Mückenstichen zu schützen. In den vergangenen zwei Wochen gab es zwei nachgewiesene Fälle von Dengue-Fieber.

Manerba – Vermehrte Fälle von Dengue-Erkrankungen sorgen derzeit in Italien für Sorge: Nachdem jetzt auch am Gardasee zwei Fälle bekannt geworden sind, sind Bewohner und Touristen zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Wie mehrere Medien berichten, sind in den vergangenen Wochen zwei Dengue-Fälle am Gardasee diagnostiziert worden, ein weiterer in der Lombardei. Insgesamt wurden heuer laut der Tagezeitung Il Giorno in Italien bereits über 50 Fälle bekannt.

In den betroffenen Gardasee-Gemeinden Manerba und Padenghe sind bereits Maßnahmen zur Vermeidung von Mückenstichen angelaufen. Laut einer Verordnung wurden die Bewohner aufgefordert, lange Kleidung zu tragen und Insektenschutzmittel zu benutzen.

Das Dengue-Fieber wird durch Mücken der Aedes-Gattung übertragen, wie etwa der Tigermücke. Diese Insekten breiten sich dank Globalisierung und Klimawandel zunehmend auch in unseren Breiten aus. Bis vor wenigen Jahren war das Dengue-Fieber nur aus tropischen und subtropischen Ländern bekannt.

Ausbreitung auch in Österreich möglich

In Südeuropa ist die Asiatische Tigermücke schon länger heimisch, seit einiger Zeit breitet sie sich auch in Mitteleuropa aus. Sie kann Dutzende Viren übertragen, darunter potenziell tödliche Erreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Virus. In Deutschland gibt es bisher keinen bekannten Fall einer solchen Ansteckung, in benachbarten Ländern allerdings schon: In Südfrankreich zum Beispiel wurden mehrfach Zika-Infektionen durch dort heimische Tigermücken gemeldet. Nachgewiesene Dengue-Infektionen gab es etwa auf Madeira sowie in Kroatien und Frankreich. Auch Chikungunya-Ausbrüche gab es im Mittelmeerraum bereits.

In Österreich wurden laut AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bisher etwa 50 verschiedene Arten von Gelsen nachgewiesen. Mit einem landesweiten Monitoring wird seit mehreren Jahren besonderes Augenmerk auf die Asiatische Buschmücke und Tigermücke gelegt. Im August 2011 wurde dann auch erstmals in Österreich – in der Südsteiermark – die Buschmücke nachgewiesen, im selben Jahr in einer Probe aus Niederösterreich in einer heimischen Haus-Gelse (Culex pipiens) das West-Nil-Virus. Auch die Tigermücke wurde mittlerweile entdeckt. „Besonders in Wien und Graz kommt diese Art in großer Zahl vor, und es ist davon auszugehen, dass diese Populationen hier auch überwintern werden. Im Jahr 2022 haben wir die Asiatische Tigermücke in allen Bundesländern detektiert“, so die AGES-Fachleute.

Das Risiko, sich in Österreich anzustecken, sei aber „derzeit noch sehr gering“, wird betont. Zwischen 2010 und 2022 seien insgesamt 55 im Inland erworbene Fälle bestätigt. Die wahrscheinlichen Ansteckungsorte seien in Wien, Niederösterreich und im Burgenland zu finden. Bisher gab es laut AGES-Website keinen Todesfall bei Menschen. Dengue-Virus-Infektionen werden hierzulande pro Jahr 30 bis 120 Mal diagnostiziert, bisher „ausnahmslos bei Reise-Rückkehrern aus Endemie-Gebieten“. (TT.com/APA)