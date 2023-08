Tiroler Opposition einigt sich auf Sonderlandtag zu Teuerung

Innsbruck – Heute im Bund, Mitte September in Tirol: FPÖ, Grüne und NEOS haben sich auf die Einberufung eines Sonderlandtags zur Teuerung geeinigt. „Es geht einfach so nicht mehr weiter“, stellt der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger fest. Er wirft der schwarz-roten Landesregierung Versagen in Bezug auf den Teuerungs-Tsunami bei der Tiwag, der Tigas und der Neuen Heimat Tirol vor.