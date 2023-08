Vomper und Terfener müssen Wasser abkochen

Man arbeite mit Hochdruck daran, die Ursache für die Verunreinigung zu finden. Die Terfener sind zudem dran, ihre Trinkwasserversorgung vorübergehend über alternative Quellen zu regeln. „Im Moment sind alle Gemeindemitarbeiter dabei Zettel an die Haushalte zu verteilen, damit niemand das Wasser ohne es vorher abzukochen trinkt“, sagt Gartlacher. Auch in Vomp ist man bemüht, die Informationen schnellstmöglich zu den Menschen zu bringen.

„So etwas hat es in Vomp noch nie gegeben. In der Hinterriß hatten wir einmal so einen Vorfall, aber nicht hier im Inntal“, sagt BM Schubert. Die Telefone in der Gemeinde laufen heiß. Ihm ist es ein Rätsel, wie es zur Verunreinigung kommen konnte. „Diese Bakterien kommen nur im Darm von Warmblütlern vor. Mensch kommt dort aber einfach keiner hin“, sagt Schubert. Die Vermutung liege nahe, dass die starken Regenfälle einen Tierkadaver ausgewaschen haben und so die Bakterien in die Quelle kamen. „Anders kann ich es mir derzeit nicht erklären“, sagt der Ortschef.