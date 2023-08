WKStA ermittelt auch wegen Studie zu Kurz' Auftreten aus 2016

Gegenstand der Ermittlungen im ÖVP-Umfeld ist auch eine Studie des M&R Instituts aus dem Jahr 2016. In einer Umfrage wurde etwa abgefragt, ob der spätere ÖVP-Chef und Kanzler über eine sympathische Ausstrahlung verfügt oder ob er sein persönliches Machtstreben geschickt verbirgt.

Wien – Nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Vorwoche ihre Ermittlungsschritte, darunter Hausdurchsuchungen, rund um von mehreren ÖVP-geführten Ministerien in den Jahren 2021 und 2022 in Auftrag gegebenen Umfragen beim Demox-Institut bekannt gemacht hat, sind nun weitere Details bekannt geworden. Wie aus einer der APA vorliegenden Sicherstellungsanordnung hervorgeht, interessierte sie sich auch für eine Studie des M&R Instituts aus dem Jahr 2016.