Maskierte überfielen Paar im Bezirk Kufstein: Drei Männer in Haft, 28-Jähriger flüchtig

Gewaltsam sind in der Nacht auf Dienstag fünf Männer im Alter zwischen 17 und 35 Jahren in eine Wohnung im Bezirk Kufstein eingedrungen. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Kurz darauf klickten die Handschellen. Mittlerweile sind drei der mutmaßlichen Täter in Haft, einer wurde freigelassen und nach einem 28-Jährigen wird noch gesucht.

Innsbruck – In einer Wohnung im Bezirk Kufstein kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Raubüberfall, an dem laut derzeitigem Ermittlungsstand fünf Männer beteiligt waren. Gegen 3 Uhr Früh klopfte es an der Tür. Die 36-jährige Bewohnerin öffnete, mindestens drei maskierte Männer drängten sich gewaltsam in die Wohnung.

Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die Täter ein Pfefferspray einsetzten. Die Frau und ein 38-jähriger Mann, der sich in der Wohnung befand, wurden dabei leicht verletzt. Die Täter stahlen eine Geldkassette in Buchform mit einer geringen Menge an Bargeld und flüchteten in weiterer Folge.

Zwei Komplizen warteten mit einem Fluchtfahrzeug auf einer Anfahrtsstraße zum Tatort. Das Quintett war laut Polizei mit Handfunkgeräten vernetzt.

Verdächtige in einer Wohnung ausgeforscht

Unmittelbar nach der Tat konnte die alarmierte Polizei mit Fährtenhund die Wohnadresse eines 35-jährigen Täters bestimmen, an der dieser gegen 4.30 Uhr festgenommen werden konnte. Die vier anderen Beteiligten, die sich auch dort aufhielten, entkamen vorerst durch einen Sprung aus dem Obergeschoss.

Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden kurze Zeit später von der Polizei festgenommen, ein 17-Jähriger wurde ebenfalls noch am Dienstagabend angetroffen und einvernommen. Von einem gesuchten 28-Jährigen fehlt vorerst jede Spur.

Die Geldkassette sowie eine Sturmhaube wurden sichergestellt. Der 35-jährige Tatverdächtige und das 36-jährige Opfer sind einander laut Polizei bekannt, Ermittlungen zum Motiv und dem genauen Tathergang laufen noch.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden der 35-jährige Deutsche, der 21- und der 17-jährige Österreicher mittlerweile auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Ein 20-jähriger Österreicher wurde wieder freigelassen. Nach dem flüchtigen 28-jährigen Österreicher wird derzeit noch gesucht. (TT.com)

