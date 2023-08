Bankomatkarten gestohlen: 77-Jährige um mehrere tausend Euro gebracht

Während eine 77-Jährige in einem Geschäft in St. Johann ihren Geheimcode beim Bezahlen eingab, dürfte sie von einer Unbekannten ausspioniert worden sein. Die Frau stahl zwei Bankomatkarten und ihre Komplizin hob Geld damit ab.

St. Johann in Tirol – Um mehrere tausend Euro wurde am Mittwoch eine 77-Jährige in St. Johann gebracht. Die Frau bezahlte in einem Geschäft mit ihrer Bankomatkarte. Als sie die Geheimzahl eingab, dürfte sie von einer Unbekannten beobachtet worden sein. Diese Frau sprach die 77-Jährige dann am Parkplatz an und bat die Österreicherin, im Auto bis zum Krankenhaus mitfahren zu dürfen. Sie wolle ihren Freund besuchen.