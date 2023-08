Motorradlenkerin stürzte in Hainzenberg: 57-Jährige kurzzeitig nicht ansprechbar

Die Frau fuhr von Gerlos in Richtung Zell am Ziller, als sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor. Polizisten kamen unmittelbar nach dem Unfall zu der Stelle und halfen.

Hainzenberg – Polizisten wurden am Mittwochnachmittag in Hainzenberg zu Ersthelfern. Eine 57-jährige war mit ihrem Motorrad auf der Gerlos Straße (B165) gestürzt. Die Frau fuhr von Gerlos in Richtung Zell am Ziller, als sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor. Das Motorrad geriet ins Schleudern, nach etwa 20 Metern stürzte die Frau.