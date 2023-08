Frau blieb in Pertisau mit Bein in Weiderost stecken

Pertisau – Beim Queren eines Weiderosts geriet eine 32-Jährige am Mittwochvormittag in Pertisau mit dem Bein zwischen zwei Eisentraversen und blieb stecken. Die Frau, die mit ihrer Familie unterwegs war, konnte sich selbst nicht befreien. Ein Bekannter setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.