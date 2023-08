Sonderlandtag in zwei Wochen: Die Tiroler Regierung muss Rede und Antwort stehen

Innsbruck – Die Entwicklungen haben sich bereits abgezeichnet: Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu, der politische Herbst beginnt. Und das gleich mit einem Parforce-Ritt. Am 11. und 12. September begibt sich nämlich die schwarz-rote Landesregierung in Klausur, tags darauf geht der ÖVP-Landtagsklub in sich und am 14. September findet ein Sonderlandtag zur Teuerung statt. Auf Initiative des grünen Klubchefs Gebi Mair haben ihn die Grünen, die Freiheitlichen und die NEOS beantragt.