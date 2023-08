Warnschüsse nach Verfolgungsjagd über den Achenpass: Fünf Personen festgenommen

Jenbach – Spektakuläre Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tirol abgespielt. Um 2.12 Uhr wurde die Landesleitzentrale Tirol von der Polizei in Bad Tölz alarmiert: Auf der B13 raste ein Auto mit Wiener Kennzeichen von München kommend in Richtung Achenpass, mit Streifenwagen und Hubschrauber hatten sich die Beamten auf die Fersen des flüchtigen Autos geheftet.