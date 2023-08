Die blaue Zukunft steckt in der Vergangenheit

Nicht einmal jetzt begreift der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwerzger, warum im Vorjahr mit ihm und seinen Freiheitlichen in Tirol niemand eine Koalition bilden wollte. Weil weder er noch seine Blauen am Inn etwas an dem widerwärtigen Video der bundesweiten freiheitlichen Parteijugend auszusetzen haben, dass mit gebündelter Ideologie an dunkle Zeiten erinnert.