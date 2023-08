Mopedfahrer (57) in Kolass zum Abbremsen gezwungen: Mann bei Sturz verletzt

Kolsass – Wegen einer jungen Autofahrerin war ein 57-jähriger Mopedlenker am Mittwochabend in Kolsass zum Abbremsen gezwungen, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Der Unfall passierte gegen 18.30 Uhr, als die 17-jährige Pkw-Lenkerin auf der Kolsassbergstraße von Weer in westliche Richtung unterwegs war. Als sie in Richtung Kolsassberg abbiegen wollte, fuhr der Mopedlenker auf der Rettenbergstraße in Richtung Weer. Die 17-Jährige bog in die Kreuzung ein, weil sie davon ausging, dass auch der Mopedlenker links abbiegen würde.