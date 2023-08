Radlerin und E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Beim Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer ist eine 57-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag in Innsbruck verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Citybike auf dem Radweg des Prandtauerufers in Richtung Südwesten. Aus unbekannter Ursache prallte sie auf Höhe des Hauses Mariahilfpark 4 mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer (20) zusammen.