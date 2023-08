Endlich wieder: Stadtfest lässt ganze Haller Altstadt tanzen

Hall i. T. – Nach zwölfjähriger (!) Pause erlebt Hall am Samstag die Rückkehr des heiß ersehnten Stadtfests – in ganz neuer Aufmachung. Unter dem Motto „Hall tanzt!“ verwandelt sich praktisch die komplette Haller Altstadt in eine gewaltige Tanz- und Partyfläche. Auf sechs Bühnen an sechs Standorten soll sich das Tanzspektakel entfalten – mit über 20 Bands bzw. DJs und denkbar breiter stilistischer Palette.

Am Oberen Stadtplatz – wo um 16.30 Uhr auch die offizielle Eröffnung samt Einzug der Salinenmusik „steigt“ – warten ab 15 Uhr traditionelle Klänge (Franz Posch und seine Innbrüggler), aber auch Funk und Soul oder „Blasmusik-Elektro“ (mit Erwin & Edwin, 22.30 Uhr). Am Stiftsplatz reicht das Spektrum von Folk-Tanz bis Jazz in allen Spielarten. In der Krippgasse sind Salsa, Merengue, Bachata und Bossa Nova – natürlich ebenfalls zu Livemusik – angesagt. Tanzlmusig und Countrymusik treffen am Unteren Stadtplatz aufeinander. Im Rathausinnenhof legen DJs auf. Und im Altstadtpark liegt der Fokus auf Familien und Jugend – mit Hip-Hop, Indierock und mehr. Kurze interaktive Tanz-Teaser sollen das Publikum zum Mitmachen ermutigen.