Im Fürstentum glänzt selbst die Lederkugel: Wer wird Europas Fußballer des Jahres?

Wer waren die Besten? Und auf wen trifft Salzburg in der Champions League? Die Antworten folgen heute.

Monaco – Es ist der traditionelle Anpfiff der Europacup-Saison, der im Fürstentum erklingt. Denn heute (ab 18 Uhr, live Sky) werden in Monaco nicht nur die europäischen Trainer und Spieler des Jahres gekürt, sondern auch die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Jene der Europa bzw. der Conference League folgt morgen.

Auch Österreichs Serienmeister RB Salzburg ist heute dabei und in Topf 3 positioniert. Je nach Interpretation drohen bzw. winken den Bullen gleich zwei Weltclubs als Gegner. Schließlich befinden sich in den ersten beiden Töpfen abgesehen von den Meistern aus Portugal (Benfica Lissabon) und den Niederlanden (Feyenoord Rotterdam) ohne Ausnahme Clubs aus den Top-fünf-Ligen. Aber die Luft in der Königsklasse ist ohnehin immer dünn. In den vergangenen Jahren waren die Bullen unter anderem auf Liverpool, Chelsea, AC Milan und die Bayern getroffen.

Ein möglicher Gegner ist aber auch Manchester City. Und aus den Reihen des Triplesiegers könnte heute auch Europas Fußballer des Jahres kommen: Neben Kevin de Bruyne steht auch der Ex-Salzburger Erling Haaland in den Top 3. Komplettiert wird das Trio von Lionel Messi, für den der WM-Titel mit Argentinien schlagend werden könnte. Als Trainer des Jahres wird indes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Pep Guardiola gewählt.

Auch bei den Damen gibt es mit Aitana Bonmati (FC Barcelona) eine Favoritin, schließlich wurde die Katalanin sowohl in der Champions League als auch bei der siegreichen WM als beste Spielerin ausgezeichnet. Interessant wird in diesem Zusammenhang auch zu beobachten sein, wie und in welcher Form der „Kuss-Skandal“ (siehe unten) rund um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales zur Sprache kommen wird. Es könnte schließlich der spanische Teamchef Jorge Vilda zum Frauen-Trainer des Jahres gekürt werden.

Vor Ort in Monaco ist auch TT-Sportredakteur Tobias Waidhofer, der die Stimme für Österreich abgibt. Bei „Tirol Live“ gibt er im Gespräch mit TT-Redakteurin Jasmine Hrdina einen kleinen Einblick in eine Welt, in der selbst die Lederkugel glänzt. (TT)

📽️ Video | Tobias Waidhofer in „Tirol Live”

