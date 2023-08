Handwerk trifft Tradition in Seefeld

Echtes Handwerk hautnah, historische Traktoren und Trachten sowie jede Menge musikalische Unterhaltung und heimische Kulinarik – das verspricht das Seefelder Handwerksfest am 9. und 10. September.

Seit 1997 lädt die Region Seefeld jeweils am 2. September-Wochenende zu ihrem großen Handwerkfest. An zwei Tagen stehen hier die Handwerker:innen und ihr traditionelles Handwerk im Mittelpunkt. Sie zeigen in der Seefelder Fußgängerzone hautnah, wie das Handwerk in Tirol und seinen Nachbarregionen seit Jahrhunderten lebendig gehalten und gepflegt wird. Echte Volksmusik, ein Bauernmarkt, bei dem regionale und am Markt produzierte Waren angeboten werden, sowie die historische Traktorenparade und der Trachtenumzug runden das Festwochenende ab.

Im Handwerk und vom Handwerk leben wir

Die präsentierte Handwerkskunst geht oft auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, hat aber nichts an Aktualität verloren. Viele Produkte landen noch heute in unseren Supermarktregalen und Haushalten. Zum Beispiel die bekannte Ichthyol Zugsalbe, die in einem traditionellen Verfahren aus Seefelder Schieferöl produziert wird. Auch die Edeldestillate der Schnapsbrennerei Steinlechner vom Pichlerhof in Gnadenwald sind bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen beliebt. Friedl Steinlechner, der 1979 auf einer alten Brennerei begann die Destillate herzustellen, kommt seit dem ersten Handwerksfest 1997 jedes Jahr nach Seefeld. „Wir waren immer da, ob es geregnet oder geschneit hat oder die Sonne vom Himmel lachte. Es ist einfach eine super Sache.“ Friedl erlebte den Wechsel in der Organisation von der Seefelder Kaufmannschaft auf den Tourismusverband und gibt zu, am Anfang Sorgen um seinen Lieblingstermin gehabt zu haben. „Aber es ist einfach perfekt weitergegangen und eine wahre Freud’ auch heuer wieder dabei zu sein.“

Seltene Berufsgruppen zeigen ihre Künste

Viele selten gewordene Berufe sind in der Seefelder Fußgängerzone vertreten, u.a. Korbflechter, Zimmermänner, Geigenbauer, Hutmacher, (Gold-)Schmiede, Fassbinder, Töpfer, Stoffdrucker, Goldschmiede, Bildhauer, Messer- und Besteckmacher, Federkielsticker, Glasbläser, Graveure.

Nicht selten, aber in ihrer Kunstfertigkeit einzigartig ist die Seefelder Kunstschmiede, die seit den Anfangsjahren fester Bestandteil des Handwerksfests ist. „Unser ehemaliger Chef Gerhard Neuner hat damit begonnen, und wir führen es stolz weiter“, sagt Wolfgang Unterwurzacher, der das Unternehmen Metallprofi Untwolf leitet. Zum Handwerksfest kommen die Kunstschlosser seit jeher mit demselben Team, bestehend aus den ehemaligen Lehrlingen Neuners – Wolfgang Unterwurzacher, Manuel Neuner Martin Thaler und Daniel Reinpold –, heute allesamt Meister. Jedes Jahr überlegen sie sich ein besonderes Projekt für das Handwerksfest – so sind hier Werke für den Ortsbrunnen, den Kreisverkehr, das Reither Wappen und vieles andere entstanden. „Es taugt uns voll und die staunenden Augen, wenn wir aus einen Stück Eisen ein Kunstwerk entstehen lassen, bestätigen uns, dass wir den richtigen Beruf gewählt haben.“

Das Handwerksfest ist für Unterwurzacher nicht nur eine Möglichkeit zur Präsentation seines Handwerks, sondern auch ein Treffen mit den anderen Handwerkern, die über die Jahre zu Freunden wurden, und eine Inspiration für die nächste Generation. „Seit wir selbst Kinder haben, hat das Fest einen anderen Stellenwert – wir können dafür sorgen, dass alte Werte nicht vergessen werden und die Kinder fürs Handwerk begeistern.“

Beim Rahmenprogramm brummt‘s und rockt‘s

Klein und Groß zu begeistern, das gelingt dem Handwerksfest auch mit seinem Rahmenprogramm: Da wären zum einen die unzähligen Volksmusikgruppen, die in der gesamten Fußgängerzone für Stimmung sorgen. Unter ihnen stets viele altbekannte Gesichter, wie die Blaskapelle Simmerinka oder das Michl Trio, aber auch einige, die heuer zum ersten Mal dabei sind. Zum anderen gibt es wie jedes Jahr die zwei Highlights – die Traktorenparade am Samstag und den Trachtenumzug am Sonntag.

Bei den historischen Traktoren kann es dabei richtig laut werden und auch ein bisschen stinken. Doch wenn am Samstag um 13 Uhr die teilweise aus dem Jahr 1939 stammenden Traktoren durch die Fußgängerzone tuckern, will jeder, vor allem die Kleinen, in der ersten Reihe stehen. Zu interessant sind die mitgeführten historische Arbeitsgeräte, wie der beeindruckende ersten Mähbalken vom Seefelder Plateau, die standmotorbetriebene Getreidemühle, die Gabelheuwender oder Kartoffelroder.

Beim Trachtenumzug am Sonntag geht es etwas ruhiger zu, wobei auch hier vier Musikkapellen den 800 Teilnehmerinnen aus Nord- und Südtirol um 13 Uhr den Takt vorgeben werden. Zur Musik werden kunstvoll handgefertigte alte und neue Trachten gezeigt. Im Anschluss verteilen sich die Trachtenvereine im Ortszentrum und legen noch die ein oder andere Tanzeinlage ein.

Programmhighlights Samstag, 9. September 10.30 - 18:00 Uhr: Handwerksfest 10.30 - 18:00 Uhr: Bauernmarkt am Dorfplatz 13.00 Uhr: Historische Traktorenparade 18.00 Uhr: Abendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Oswald Sonntag, 10. September 10.00 Uhr: Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Oswald in Seefeld 10.30 - 17:00 Uhr: Handwerksfest 10.30 - 17:00 Uhr: Bauernmarkt am Dorfplatz 13.00 Uhr: Großer Trachtenumzug – Fußgängerzone, Seefeld

Spezialitäten aus Großmutters Küche

Bei so viel Interessantem zum Schauen und Hören darf eine gemütliche Pause nicht fehlen. Für sie ist am Bauernmarkt und in den umliegenden Restaurants bestens gesorgt. Traditionell werden die Gäste dabei auch mit zahlreichen Köstlichkeiten aus Großmutters Küche verwöhnt, die an speziellen Ständen angeboten werden. Hungrig wird das Fest wohl niemand verlassen.