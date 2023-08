Innsbruck – Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag im Eingangsbereich eines Lokals in Innsbruck zwei Männer verletzt. Gegen 2.50 Uhr schlug er einem 27-Jährigen und einem 32-Jährigen mit einem Glas ins Gesicht. Die beiden Verletzten mussten in die Klinik gebracht werden.