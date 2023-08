Mercedes verlängerte mit Hamilton und Russell bis Ende 2025

Monza - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) hat seinen Vertrag bei Mercedes bis Ende 2025 verlängert. Wie die Silberpfeile am Donnerstag vor dem Grand Prix von Italien in Monza mitteilten, bleibt auch sein britischer Teamkollege George Russell (25) weitere zwei Jahre bei Mercedes.

Hamilton fährt seit der Saison 2022 an der Seite von Russell für Mercedes. Der junge Brite löste damals den Finnen Valtteri Bottas ab. Russell stammt aus dem Mercedes-Nachwuchs. "Er hat das Vertrauen zurückgezahlt, das wir in ihn gesetzt haben, als wir ihn 2022 zum Einsatzfahrer befördert haben", erklärte Wolff. "Seine erste Pole Position in Ungarn und sein erster Grand-Prix-Sieg in São Paulo zählten zu den herausragenden Momenten der vergangenen Saison. Als Fahrer kombiniert er rasanten Speed mit der Zähigkeit eines echten Kämpfers." (APA/dpa)