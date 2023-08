Asfinag gibt Vollgas beim Lärmschutz zwischen Kufstein und dem Brenner

Vomp – 22 Lärmschutz-Projekte will die Asfinag bis 2028 entlang der Autobahnen und Schnellstraßen umsetzen, sechs weitere sind in Planung. Dank neuer Dienstanweisung wird sie die Asfinag zu 100 Prozent selbst finanzieren. „Wir investieren 40 Mio. Euro, um die 50.000 m² Lärmschutzflächen dort auf 130.000 m² auszuweiten“, informierte Asfinag-GF Stefan Siegele am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Transitforum in Vomp.