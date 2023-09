Häftlinge halten in Ecuador 57 Wärter und Polizisten als Geiseln fest

Quito – In sechs Gefängnissen in Ecuador haben Häftlinge 50 Wärter und sieben Polizisten als Geiseln genommen. „Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit unserer Beamten", sagte Innenminister Juan Zapata am Donnerstag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Quito. Die Geiselnahmen ereigneten sich einen Tag nachdem Hunderte Sicherheitskräfte eines der größten Gefängnisse des Landes in der Andenstadt Latacunga nach Waffen, Munition und Sprengstoff durchsucht hatten.