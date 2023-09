US-Polizei stoppt Auto mit Bulle als Beifahrer: Howdy Doody fährt öfter mit

Lee Meyer wohnt in Neligh, etwa 36 Kilometer von Norfolk entfernt im US-Bundesstaat Nebraska und hat den Watusi-Bullen vor rund acht Jahren als Kälbchen gekauft. Schnell seien Meyer und Howdy Doody „beste Freunde“ geworden, erzählte Rhonda dem Radiosender US92. Einmal in der Woche gehe ihr Mann mit Doody spazieren, damit dieser Gras in den Straßengräben entlang des Highways fresse. Der Bulle sei inzwischen ein Teil der Familie, sagte sie, räumte aber auch ein, anfangs nicht sehr angetan gewesen zu sein. Und 100-prozentig dürfte sie immer noch nicht hinter dem Kumpel ihres Gatten stehen. „Für das Geld, das er für den Stier und das Auto ausgegeben hat, hätte ich eine brandneue Küche haben können“, sagte sie auf US92.