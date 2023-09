Fügener müssen Trinkwasser abkochen, vorläufige Entwarnung in Vomp und Terfens

Fügen – Zuerst in Vomp und Terfens und jetzt auch noch in Fügen: Bei einer Messung des Fügener Trinkwassers wurde eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Coli- und E.Coli-Bakterien sind in den Hochbehälter der Gemeinde gekommen. „Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Behebung, was aber eigentlich recht einfach geht: Wir spülen die Hochbehälter“, erklärt BM Dominik Mainusch. Betroffen sind das gesamte Fügener Ortsgebiet – mit der Ausnahme des Marienbergs. Zudem wird vom Hochbehälter auch ein Teil der Gemeinde Fügenberg gespeist. Hier ist der Ortsteil Riedern betroffen.