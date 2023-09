Der doppelte Kurz: Zwei Filme über den Ex-Kanzler vor dem Kinostart

Wien – Kürzlich wurde bekannt, dass Sebastian Kurz angeklagt wird. Ab 18. Oktober muss sich der Ex-Kanzler und Ex-ÖVP-Obmann wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem parlamentarischen U-Ausschuss vor Gericht verantworten. Schon ab diesem Monat steht Kurz anderweitig im Mittelpunkt. Zwei Filme gibt es über ihn. Bereits länger bekannt war, dass am 21. September das „Projekt Ballhausplatz“ – so war einst der Kurz-Plan zur Machtübernahmeplan betitelt – des Regisseurs Kurt Langbein in die Kinos kommt. Die 100-minütige Collage aus Archivmaterial und Interviews mit Beobachtern ist eine Dokumentation des Aufstiegs und Falls des Türkisen.