Mit müden Beinen stürmte St. Johann in Kundl zum Sieg-Hattrick

In der Fremde fühlt sich St. Johann offenbar wohl. Die Ramsbacher-Truppe feierte in der tt.com Regionalliga Tirol den dritten Auswärtssieg in Folge.

Der SC Kundl hat ganz offenkundig die Seuche am Fuß. Das Schlusslicht der tt.com Regionalliga Tirol blieb am Freitag auch im vierten Spiel in Folge tor- und punktelos. Die 0:3-Heimniederlage gegen St. Johann passte ins Bild einer Mannschaft, die aktuell in einem regelrechten Querlauf steckt. „Im Fußball zählen die Tore. St. Johann hat sie geschossen, wir nicht – deshalb müssen wir mit dieser Niederlage auch leben“, hofft auch Kundl-Trainer Roger Kühmaier nach einigen vergebenen Chancen auf eine baldige Wende.

Dabei hatten die Gäste nur zwei Tage nach dem 1:0-Sieg in Ebbs schwere Beine und feierten dennoch den dritten Auswärtssieg in Folge (!). Stephen Akomeah (23.), Matthias Stromberger per Eigentor (80.) und Joker Maximilian Seeber (86.) trafen für St. Johann, in dessen Reihen Trainer Herbert Ramsbacher durchatmete: „Vor einer Woche haben wir gesagt: Jetzt steht uns ein brutales Programm bevor. Und nun stehen wir mit neun Punkten aus drei Spielen da.“ Trotz einiger auftretender Krämpfe brachte St. Johann die Punkte ins Trockene.

Fußball-Unterhaus Regionalliga West, Samstag: Reichenau – Silz/Mötz 15.30 Austria Salzburg – Kufstein 16.00 Imst – Bischofshofen 17.00 tt.com Regionalliga Tirol, Freitag: Kundl – St. Johann 0:3 (0:1) Tore: Akomeah (23.), M. Stromberger (80., Eigentor), Seeber (86.). Telfs – Kitzbühel 1:2 (0:1) Tore: Parth (87.) bzw. Lazzeri (21.), Wörndl (94.). Wörgl – Volders 0:4 (0:2) Tore: Triendl (23.), Haller (35.), Mössmer (79., E.), Braconi (88.). Samstag: IAC – Kematen (15), Völs – Ebbs (16). Hypo Tirol Liga: Oberperfuss – Hall 2:1 (0:0) Breitenbach – Brixen 1:2 (0:2) Landesliga West: Rum – Götzens 1:2, Reutte – Zirl 0:3, Zams – Matrei 5:1, SVI – Stubai 0:4 (0:3). Landesliga Ost: Bruckhäusl – Kramsach/B. 2:0, Stumm – Kufstein II 5:0, Thiersee – Angerberg. Gebietsliga Ost: Kirchberg – Bad Häring 2:2, Hopfgarten/I. – Schlitters-Bruck-Strass 0:2. Bezirksliga West: Patscherkofel – Roppen 3:2. Bezirksliga Ost: OLKA – Aschau 2:1, Uderns – Ried/Kaltenbach 4:0.

Auswärtssiege lagen am Freitag ohnehin im Trend. Denn Kitzbühel blieb dank des 2:1-Erfolgs in Telfs an der Spitze. Der kurz zuvor eingewechselte Andreas Wörndl traf in der 94. Minute zum Sieg. Am souveränsten präsentierte sich Volders, das in Wörgl glatt mit 4:0 gewann. In der Tirol Liga feierten Oberperfuss (2:1 gegen Hall) und Brixen (2:1 in Breitenbach) die ersten Dreier.

🎥 Re-Live | Kundl – St. Johann 0:3

🎥 Highlights | SV Kematen – WSG Juniors

🎥 Highlights | SV Telfs – SV Wörgl

🎥 Highlights | WSG Juniors – SV Volders

