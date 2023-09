„Dire-Straits“-Gitarrist Jack Sonni im Alter von 68 Jahren gestorben

New York – Der als "der andere Gitarrist" der britischen Rockband Dire Straits bekannte Musiker Jack Sonni ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Wie die Band am Freitag in Online-Netzwerken sowie auf ihrer Website mitteilte, starb Sonni bereits am Mittwoch. Er hinterlasse "ein Vermächtnis musikalischer Exzellenz", erklärten die Mitglieder der unter anderem für gitarrenlastige Hits wie "Sultans of Swing", "Brothers in Arms" und "Money for Nothing" weltbekannten Band.