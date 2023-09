Autolenker erfasste Motorrad: 24-Jähriger in Gries 30 Meter über Straße geschleudert

Gries am Brenner – Ein 24-jähriger Motorradlenker wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war gegen 15.20 Uhr im Gemeindegebiet von Gries am Brenner auf seinem Motorrad in südlicher Richtung unterwegs, als er von einem abbiegenden Pkw auf der Gegenfahrbahn erfasst wurde.