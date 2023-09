Papst Franziskus lobt Friedensbemühungen der Mongolei

Papst Franziskus hat die Rolle der Mongolei im Bereich der Friedenspolitik gelobt. "Die Mongolei ist nicht nur eine demokratische Nation, die eine friedliche Außenpolitik betreibt, sondern sie ist bestrebt, eine wichtige Rolle für den Weltfrieden zu spielen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag vor Vertretern der Regierung und Zivilgesellschaft in Ulan Bator.

Die Mongolei könne der Welt in vielerlei Hinsicht ein Beispiel sein. Franziskus erwähnte in dem Zusammenhang erneut die Stille und Ferne in der Mongolei. Der Blick in den weiten Horizont ermögliche es, die "Beschränktheit enger Sichtweisen zu überwinden und uns für eine Mentalität globaler Weite zu öffnen".