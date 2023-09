Papst trifft in Mongolei Politiker und Geistliche

Nach seiner Ankunft in der Mongolei und einem ersten Tag ohne Termine setzt Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch mit mehreren Veranstaltungen und Begegnungen fort. Auf dem Süchbaatar-Platz im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator wird das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Früh (9.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MESZ) bei der offiziellen Willkommenszeremonie begrüßt.

Die Anwesenheit des 86-Jährigen in dem ostasiatischen Land wurde von der kleinen katholischen Gemeinde mit Spannung erwartet - er besucht als erster Papst die Mongolei. Vor seiner ersten großen Rede (04.20 Uhr MESZ) vor Vertretern der Regierung und Zivilgesellschaft kommt der Pontifex mit dem mongolischen Staatspräsidenten Ukhnaagiin Khurelsukh für ein Gespräch zusammen. Danach trifft er Ministerpräsident Luwsannamsrajn Ojuun-Erdene sowie Parlamentspräsident Gombojav Zandanshatar. In der Kathedrale St. Peter und Paul trifft er am Nachmittag Geistliche. Franziskus will während seines Besuchs vor allem die katholische Gemeinde mit knapp 1500 Mitgliedern stärken sowie den Dialog zwischen den Religionen voranbringen.