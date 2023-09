Zwei Radfahrer nach Unfällen in Innsbruck und Oberndorf in kritischem Zustand

Nach schweren Unfällen in Tirol mussten am Freitag gleich zwei Radfahrer in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Oberndorf, Innsbruck – Bei zwei tragischen Unfällen wurden am Freitag Radfahrer so schwer verletzt, dass sie im kritischen Zustand in die Klinik gebracht bzw. wiederbelebt werden mussten.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr auf dem "Arzler Alm Trail" auf der Innsbrucker Nordkette. Dort kam ein 42-jähriger Österreicher im unteren Bereich der Strecke aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Er erlitt eine Kopfverletzung und einen Krampfanfall. Der Mann war zunächst nicht ansprechbar und befand sich im kritischen Zustand. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Auto prallte beim Überholen gegen Radfahrer

In Oberndorf musste nur zwei Stunden später ein Radfahrer reanimiert werden, nachdem er von einem überholenden Auto frontal erfasst worden war. Der Unfall ereignete sich auf der B 178 zwischen Oberndorf und St. Johann gegen 22.45 Uhr. Ein 19-jähriger Österreicher wollte zu diesem Zeitpunkt das Auto eines 18-jährigen Deutschen überholen.

Dabei dürfte er den Radfahrer, der ohne Beleuchtung und dunkel bekleidet auf der Straße unterwegs war, nicht gesehen haben. Er erfasste den 63-jährigen Österreicher frontal mit dem Auto. Der Radfahrer wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert, wo er reglos und schwer verletzt liegenblieb. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe. Sie mussten Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

Der 63-Jährige konnte wenig später vom Notarzt stabilisiert werden und wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Er befindet sich im kritischen Zustand, an den beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B 178 war an der Unfallstelle für rund eine Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Johann in Tirol mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften, der Rettungsdienst mit einem Notarzt und vier Notfallsanitätern, das KIT-Team mit vier Personen und drei Polizeistreifen. (TT.com)