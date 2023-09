Sturz bei Bergtour in Grän: 59-Jähriger verlor kurz das Bewusstsein

Der Alpinist war am Vormittag von der Bergstation der Sonnenbergbahn Grän zu einer mehrstündigen Bergtour aufgebrochen. Über Klettersteige erreichte er am Nachmittag den Gipfel der Köllenspitze. Beim Normalabstieg von dort in Richtung „Nesselwängler Scharte“ (Gemeindegebiet Musau) kam er gegen 16:30 Uhr in 2124 Metern Höhe zu Sturz. Er verletzte sich dabei am Kopf und an den Armen und verlor eigenen Angaben zufolge auch kurzzeitig das Bewusstsein.