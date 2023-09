Spielerische Vorbereitung auf den Schuleinstieg in Innsbruck: 58 Kinder waren dabei

Innsbruck – Insgesamt 58 Kinder haben in Innsbruck auch heuer wieder die Möglichkeit genutzt, im Rahmen des Projektes „Deutsch im Sommer“ ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und spielerisch an ihrem Wortschatz zu arbeiten. Das Angebot von Stadt Innsbruck und Tiroler Jugendrotkreuz richtet sich an Kinder, die im vergangenen Jahr einen städtischen Kindergarten besucht haben, nun vor dem Schuleintritt stehen und Förderbedarf in Deutsch haben. Neben Sprachübungen stehen auch soziales Lernen und die Aneignung von Lernstrategien auf dem Programm.