Unternehmer aus Österreich, Südtirol und Deutschland bezwingen den Großglockner

Kals am Großglockner – Der Gipfel des Großglockners ist einmal im Jahr Ziel der Jungen Wirtschaft. Jungunternehmer aus ganz Österreich, aus Südtirol und Deutschland treffen sich für ein Wochenende mit Kollegen in Osttirol zum gegenseitigen Austausch.

Am Freitag, 22. September, eröffnet ein Impulsvortrag im Kinosaal in Matrei in Osttirol den diesjährigen Glocknersummit. Als Führungskraft über den Wolken berichtet der international erfahrene Pilot Philip Keil aus der gelebten Praxis über Leadership und Kommunikation in schwierigen Situationen. Im Jahr 2003 zählt Philip Keil mit 22 Jahren zu den jüngsten Verkehrspiloten Deutschlands. Er möchte die Welt kennen lernen und fliegt einige Jahre in den USA, Großbritannien und Kanada. Sein Flugbuch beeindruckt: Mehr als 9000 Flugstunden, Tausende Starts und Landungen auf vier Kontinenten und in beinahe allen Klimazonen. Der 24. Februar 2009 verändert das Leben des Piloten für immer: Ein Routineflug wird binnen Sekunden zum akuten Notfall für die Crew und knapp 200 Passagiere. Philip Keil kann eine Katastrophe abwenden und sitzt bereits wenige Tage später wieder im Cockpit.