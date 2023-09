Ikonisch elektrisch: Die neue Mini-Familie

München – Klein, wendig und stylisch. Diese Attribute erfüllt der Mini Cooper schon seit über 60 Jahren und hat sich in den letzten Jahren als echter Kassenschlager entpuppt. Der neue Cooper soll die Erfolgsgeschichte weiterführen und Mini schrittweise in die Elektrowelt transferieren. Mit neuester Elektrotechnik der BMW Group werden der neue Mini Cooper E und Cooper SE noch alltagstauglicher und bringen einige Innovationen mit. Die Einstiegsversion leistet 184 PS und schöpft seine Energie aus einer 40,7 kWh großen Batterie, die mit einer Ladung laut WLTP 305 Kilometer weit kommt. Wer gerne zügiger unterwegs ist und hin und wieder längere Strecken zurücklegt, greift besser zum stärkeren Cooper SE, der 218 PS leistet und dank des 54,2 kWh großen Akkus die 400-Kilometer-Marke durchbrechen soll. Die leistungsstärkere Variante des elektrischen Kleinwagens sprintet in flotten 6,7 Sekunden auf Tempo 100 und bietet, wie auch die weniger starke Version, Gokart-ähnlichen Fahrspaß. Der leicht verlängerte Radstand bietet mehr Platz im Interieur, ohne die kompakten Dimensionen zu verlieren. Der Kofferraum fasst 200 Liter und ist somit auch für alltägliches Gepäck gerüstet.

Deutlich größer ist der ebenfalls völlig neue Mini Countryman, der als elektrischer Kompakt-SUV die Herzen der Familien erobern soll. Das frische, kantige Design betont die expressiven Proportionen des Countryman und gibt ihm die Mini-typische Verspieltheit. Die enge Verwandtschaft zum BMW iX1 wird nicht nur bei einem Blick auf die Maße deutlich, denn der Countryman teilt sich auch die 313 PS starke elektrische Allradversion mit dem kompakten Münchner und wird ebenfalls in Regensburg produziert. Die 66,5 kWh große Batterie ermöglicht in der weniger leistungsstarken 204-PS-Variante eine Reichweite von bis zu 462 Kilometern und ist in der Topversion für bis zu 433 Kilometer gut. Im Inneren des Countryman wird neben Stil auch Funktionalität großgeschrieben, denn eine verschiebbare Rücksitzbank und ein Kofferraumvolumen von 460 Litern sorgen für ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit.