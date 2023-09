Der neue Seal von BYD: Rasanter Seehund aus Fernost

Rottach-Egern – Mit dem Seal hat BYD in nur sieben Monaten sein Elektroangebot auf bereits fünf Modelle aufgestockt – mehr, als BMW oder Mercedes im Programm haben und so viele wie der gesamte VW-Konzern mit seinen auf die einzelnen Marken verteilten Klonen und Karosserie-Derivaten. Obwohl angesichts des Seal tatsächlich am ehesten Tesla in den Fokus rückt – ist BYDs Jüngster doch ganz klar gegen das erfolgreiche Model 3 positioniert. Der US-Platzhirsch wirkt dagegen allerdings schon äußerlich altbacken und billig – ein Eindruck, der sich im hochwertig und schwungvoll gestylten Innenraum des Seal weiter bestätigt. Materialanmutung und Verarbeitungsqualität sind tadellos, statt der heute weit verbreiteten – und immer verschmutzungsanfälligen – Klavierlack-Oberflächen setzen die chinesischen Designer auf mattiertes Silbergrau, kombiniert mit angenehmer Alcantara-Bespannung auf Armaturenbrett und Türen. Dezenter Blickfang ist der liebevoll gestaltete Fahrstufen-Wählhebel im Kristall-Look, beheizbare und mit Ventilation bestückte Ledersitze sind serienmäßig an Bord, ebenso der bereits aus den Schwestermodellen bekannte, zwischen Hoch- und Querformat drehbare Touchscreen, hier mit 15,6 Zoll Durchmesser. Ob der Entfall der händischen Lüfterdüsen-Verstellung – sie können nur noch auf dem Touchscreen eingerichtet werden – tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, wird das Kunden-Feedback entscheiden.