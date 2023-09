Assistenzsystem BlueCruise: Auf der Autobahn „blaumachen“

Derzeit ist BlueCruise ausschließlich für den eingangs erwähnten Strom-Crossover zu haben. Weitere – eigenentwickelte – Modelle folgen. Die erforderliche Hardware fließt im Mustang Mach-E laufend in die Produktion ein und ist künftig in allen Varianten an Bord. Die entsprechende Software kann via Abo geordert werden. Installiert wird sie in der Werkstatt, für ein Over-the-Air-Update ist die Datenmenge zu umfangreich. Aktiviert wird das System auf Tastendruck. Signal für die Funktionsbereitschaft ist blaues Licht. Momentan kann man nur in drei Regionen der Welt die Hände vom Mach-E-Lenkrad nehmen: in den USA, auf den Britischen Inseln und in Deutschland, wo laut Ford-Aussagen bereits auf 95 Prozent der Autobahnen blaue Zonen eingerichtet sind. Die rechtliche Grundlage ist eine Sonder-Genehmigung. Derzeit auf der Agenda steht das Ausrollen auf weitere Regionen, mindestens auf die EU-Mitgliedsstaaten. Österreich steht dabei ganz oben auf der Liste. Allerdings gibt es noch keinen Zeithorizont dafür. Auch ist – auch in Deutschland – noch nicht bekannt, was BlueCruise kosten wird. (bkh)