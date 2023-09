Der neue Passat von VW: In der Verlängerung gewonnen

Die neue Variante wurde nicht nur von Grund auf neu programmiert, sondern auch in der Benutzerfreundlichkeit komplett umgestaltet. Äußerlich manifestiert sich das in einem prächtigen zentralen Touchscreen mit je nach Ausstattung 12,9 bis 15 Zoll. Das Nebenärgernis der unbeleuchteten Slider-Felder für Lautstärke- und Temperaturregelung wurde ebenfalls beseitigt – sie sind noch da, jetzt aber auch bei Nacht sichtbar. Statt der bei Dunkelheit bisher blinden Rückfahrkamera ist nun eine mit ausreichender Lichtempfindlichkeit an Bord. Der Automatik-Wählhebel macht auf der Mittelkonsole Platz für mehr Ablagen und wandert als Drehknauf rechts hinter das Lenkrad. Links sitzt jetzt ein Kombi-Hebel für Blinker und Scheibenwischer in einem.