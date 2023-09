Porsche stellt stärksten Cayenne aller bisherigen Zeiten vor

Salzburg – Vorsicht ist geboten: Wenn bei der Anpreisung eines neuen Produkts ein Superlativ bemüht wird, dann sollte in Gedanken schon die Relativierung in Reserve gehalten werden. Beliebt ist oft der Hinweis, es handle sich nun um das „beste Fabrikat aller Zeiten“. Eng interpretiert schlösse diese Sichtweise jegliche Verbesserung in der Zukunft aus. Genau das dürfte aber nicht die Intention des Anpreisenden für das Angepriesene sein. Folglich bedarf die jüngste Pressemeldung von Porsche einer Einschränkung.