„Unterhose runter": Klimaaktivist wehrt sich gegen Vorgehen der Polizei

Der Kläger war am 20. Februar nach einer Klebe-Aktion in Wien festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum an der Rossauer Lände gebracht worden. Dort musste er sich ausziehen. Ein Beamter habe ihn dann aufgefordert, auch seine Unterwäsche auszuziehen. "Ich hatte damals die Info, dass ich das nicht machen muss, und habe mich geweigert", sagte der 24-Jährige vor der Richterin laut Standard.