44 misshandelte Hunde in Ansfelden entdeckt: Verdächtiger festgenommen

Ansfelden, Linz – In einem Haus in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sind am Freitag 44 verwahrloste Hunde entdeckt worden. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte am Samstag einen Bericht des ORF Oberösterreich, wonach die Tiere offenbar misshandelt worden waren. "Sie wurden in dunklen Kellerräumen in kleinen Käfigen mit Stachelhalsbändern gehalten." Ein 45-jähriger Bewohner wurde festgenommen. Die Beamten fanden bei dem Mann auch Waffen und Drogen.