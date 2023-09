Paragleiterabsturz in Westendorf: 59-Jährige in die Klinik geflogen

Westendorf – Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr stürzte in Westendorf eine 59-jährige Frau mit ihrem Paragleiter ab. Die Frau wäre im Bereich der Alpenrosenhütte beinahe mit der dort befindlichen Gondelbahn kollidiert, und verlor durch das Ausweichmanöver die Kontrolle über den Gleitschirm. Sie stürzte in der Nähe eines Forstwegs ab.

Ein zufällig an der Unfallstelle befindlicher Notarzt leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, durch den Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein und in weiterer Folge in die Klinik Innsbruck überstellt. (TT.com)