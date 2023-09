HC Innsbruck verlor in der Champions Hockey League gegen Biel mit 1:6

Biel – „Wunder“ wie der 5:2-Heimsieg der Innsbrucker Haie gegen den Schweizer Meister Servette Genf am Donnerstagabend in der Tiwag-Arena geschehen. Aber sie wiederholen sich nicht so oft. Insbesondere dann nicht, wenn in der europäischen Königsklasse nicht einmal 48 Stunden auswärts der Schweizer Vizemeister wartet: