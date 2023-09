Bremsen versagten: 59-Jähriger und Gattin (56) bei Unfall mit Trike in Kaltenbach verletzt

Kaltenbach – Am Samstagnachmittag lenkte ein 28-jähriger Mann ein Trike mit seiner 25-jährigen Freundin am Sozius auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts. Unmittelbar hinter den beiden fuhr der 59-jährige Vater des Mannes, mit der 56-jährigen Gattin am Sozius.