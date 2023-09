Nordkorea übt taktischen Atomangriff

Nordkorea hat am Samstag eine simulierte Übung für einen "taktischen Atomangriff" mit zwei Marschflugkörpern großer Reichweite durchgeführt, wie nordkoreanische Staatsmedien am Sonntag berichteten. Die Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Übung habe am frühen Samstagabend stattgefunden und solle "Feinde" warnen, dass das Land auf einen Atomkrieg vorbereitet sei.