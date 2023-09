Budgetberatung kommt in Tirol vorerst nicht

Innsbruck – Bereits vergangenes Jahr ist die Schuldenberatung Tirol an das Land mit dem Projekt einer persönlichen Budgetberatung herangetreten. Das Angebot soll helfen, eine Überschuldung zu vermeiden und ist in sechs Bundesländern bereits etabliert. Wie das Land auf TT-Anfrage jetzt bekannt gibt, ist eine „Unterstützung außerhalb der etablierten Strukturen zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant“. Thomas Pachl, Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol, bedauert dies. „Das Land müsste Interesse an einer kostenlosen Budgetberatung haben.“