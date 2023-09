Vor allem im Online-Bereich: Glücksspielmarkt legt massiv zu

Wien – Glücksspiel und Sportwetten standen im vergangenen Jahr wieder hoch im Kurs. Laut aktuellem Branchenradar Glücksspiel & Sportwetten in Österreich erhöhten sich 2022 die Bruttospiel- und Wetterträge (BSE/BWE), also die Spiel- und Wetteinsätze abzüglich der ausgeschütteten Gewinne, um 21,7 % gegenüber Vorjahr auf rund 2,1 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Anbieter von Glücksspiel und Sportwetten lagen damit um rund 100 Mio. Euro über dem Ergebnis des Jahres 2019.

Dass die Branche im Jahr 2022 mehr verdiente als drei Jahre davor, lag im Wesentlichen am Online-Bereich. Schon im ersten Corona-Jahr wuchs das Online-Glücksspiel signifikant. In den Folgejahren beschleunigte sich der Trend augenscheinlich. Im Jahr 2022 stiegen die Erträge mit Glücksspiel und Online-Wetten um 22,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 703 Mio. Euro. Damit war der Online-Sektor erstmals das größte Spielsegment in Österreich. Zuwächse gab es aber auch im stationären Bereich, der neben Spielbanken und terrestrischen Sportwetten auch das Geschäft mit Glücksspielautomaten außerhalb von Kasinos umfasst. Insgesamt stiegen hier die einbehaltenen Einsätze um 62,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 667 Mio. Euro. „Der massive Anstieg erklärt sich zum einen dadurch, dass während der Pandemie der Geschäftsbetrieb nur eingeschränkt möglich war. Zum anderen waren im letzten Jahr wieder vorrangig Spiele mit Unterhaltungsfaktor angesagt“, so Studienautor Andreas Kreutzer von Branchenradar.com.