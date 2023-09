„szene bunte töne“ im Treibhaus: Heimische Musikszene feiert sich selbst

Innsbruck – Seit bald einem Jahr läuft die Konzertreihe „szene bunte töne“ im Innsbrucker Treibhaus. Das heißt, Dienstag für Dienstag, Woche für Woche organisierten Veranstalter Michael Klieber und Musiker Jesse Grande in den vergangenen Monaten vornehmlich für den Treibhauskeller Konzerte mit Tiroler Bands – pro Abend standen jeweils zwei auf der Bühne. Ergibt 80 heimische Formationen, die ihr Können bisher zum Besten gaben. Und das bezahlt mit fairen Gagen, dafür stand die Initiative bereits seit ihrem Start im September 2022.

Zum Jahrestag will sich die Reihe nun einmal mehr selbst feiern – selbstverständlich im Treibhaus, dieses Mal allerdings im Garten. Am 15. September steigt das Jubiläumskonzert, am Mikro und den Instrumenten: Initiator Jesse Grande selbst mit „szene bunte töne“-Allstars. Bereits angesagt haben sich die MusikerInnen der Innsbrucker Band Janka, Saltbrennt aus dem Oberland oder Rapperin Spilif.