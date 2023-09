Kanalschacht wurde Radfahrer in Elbigenalp zum Verhängnis

Elbigenalp – Ein Kanalschacht brachte einen Radfahrer am Samstagabend im Gemeindegebiet von Elbigenalp zu Sturz. Der 60-Jährige fuhr mit zwei weiteren Radlern auf der Gemeindestraße vom Älpele talwärts in Richtung Tannheim, als er mit dem Vorderrad in das Schlagloch bzw. den Schacht geriet. Dadurch stellte es den Lenker quer und der Mann stürzte. Der 60-Jährige wurde mit Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)