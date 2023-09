Handball Tirol siegt zum Auftakt mit 34:33 bei den Füchsen

Bruck – Als „unguten Gegner“ hatte Sparkasse-Schwaz-Handball-Tirol-Kapitän Alexander Wanitschek den ersten Kontrahenten in der neuen HLA-Saison vorab beschrieben. Als harte Nuss stellten sich die Brucker Füchse dann auch am gestrigen Samstagabend zum Liga-Start heraus. Nach der ersten Halbzeit war Schwaz zurückgelegen (14:15), eine Deckungsumstellung in Durchgang zwei brachte den knappen 34:33-Auswärtssieg, zwei Punkte und Erleichterung für Neo-Trainer Christoph Jauernik: „Das war eng, umso mehr freue ich mich jetzt.“ (sab)